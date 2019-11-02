Эксперты назвали допустимое время использования гаджетов для подростков

Москва, 2 ноября. Школьникам и студентам следует использовать гаджеты не более трех часов в день. Об этом сообщили специалисты РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета.

Эксперты подчеркнули, что у молодых людей, которые проводят за компьютером, ноутбуком или планшетом более трех часов в день повышается риск физических отклонений. Например, злоупотребление гаджетами может ухудшить зрение, привести к нарушениям работы опорно-двигательного аппарата, а также вызвать неврологические и психические проблемы. Помимо этого, частое использование наушников вредит органам слуха, пишет «Вечерняя Москва».

Кроме того, ученые выявили прямую связь между увеличением времени, проводимого за компьютером или планшетом, и ростом массы тела, передает «Газета.ру». Из-за гаджетов подростки меньше спят, а также отказываются от спорта и прогулок на свежем воздухе.

Согласно исследованиям, из-за электронных девайсов школьники тратят на сон на 9% меньше времени, а на прогулки и спорт — на 6%. Злоупотребляющие гаджетами студенты сокращают время сна на 7%, а физическую активность — на 4%. Как сообщает RT, эти выводы были сделаны на основе исследований, в которых приняли участие 465 старшеклассников (16 лет) и 598 студентов (20 лет) из трех российских регионов.

Ранее российские ученые выяснили, что смартфоны негативно влияют на здоровье детей. По данным специалистов, использование гаджетов замедляет простые слухо- и зрительно-моторные реакции.