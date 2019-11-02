Малышева назвала продукты, приближающие старость

Москва, 2 ноября. Известный врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые приближают старость.

По ее словам, процесс старения активизируется из-за снижения синтеза коллагена — белка, который составляет основу соединительных тканей. Также в гипоталамусе — области головного мозга — с течением лет снижается пул нейронов, руководящих процессами смены клеток для их обновления.

Елена Малышева заявила, что старение — это необратимый процесс, но есть вредные продукты, которые могут ускорить его наступление. Так, по словам врача, первыми в списке значатся сладости, которые «засахаривают» эластичные от природы нити коллагена, делая их хрупкими. На лице, как следствие, появляются морщины, кроме того, нарушается эластичность тканей, а это создает риск гипертонии. Вторым в списке указаны красное и переработанное мясо. Причиной является избыток фосфора, соединения которого всасываются организмом полностью. А фосфаты провоцируют повреждения сосудов и нарушают работу почек.

Малышева третьим в списке указала алкоголь, который провоцирует сильное обезвоживание организма. Он, в свою очередь, пытается любыми путями вывести этиловый спирт. На вывод одной молекулы спирта требуется шесть молекул воды, никто не выпивает такого объема воды. Это приводит к тому, что организм буквально иссушивается изнутри, предупредила Малышева в программе «Жить здорово».

Напомним, ранее Елена Малышева рассказала о трех препаратах, которые нужно принимать каждому человеку старше 50 лет. Также она рассказала, какая диета является самой лучшей в мире. По словам телеведущей, именно средиземноморская диета — самая эффективная, пишут «Известия».