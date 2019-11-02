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Диетолог назвала фрукт, необходимый для профилактики рака

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Диетолог назвала фрукт, необходимый для профилактики рака

Москва, 2 ноября. Главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что употребление граната является профилактикой онкологических заболеваний.

Гранат обладает множеством полезных свойств, в том числе помогает предотвратить онкологические, сердечные и аутоиммунные болезни, сообщает врач. В числе свойств съедобного растения — противовоспалительные, мочегонные и антисептические свойства.

Кроме того, в плодах граната содержится большой запас железа, витаминов группы B и С, а также пантотеновой и фолиевой кислот. Все эти микроэлементы помогают продуктивной работе нервной системы.

«Гранат лучше употреблять в свежем виде, можно есть отдельно или добавлять в салаты, блюда из овощей, мяса и птицы», — отметила в интервью агентства городских новостей «Москва» специалист-диетолог.

При покупке граната необходимо обращать внимание на его общий вид — плод должен быть чистым, без проколов и трещин, а также темных пятен. Плодоножка фрукта должна быть ровно срезана. Кора плода не должна содержать пятна, так как это может говорить о признаках сгнившей мякоти.

Ранее нобелевский лауреат по химии Томас Линдал сообщил, что плохая экология никак не влияет на развитие онкологии у человека. По мнению специалиста, рак — это биологическая особенность организма, зачастую возникающая ввиду возрастных изменений.

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Источник: Агентство городских новостей «Москва»
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