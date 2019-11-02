Сирия активизировала торговлю с Ираком после открытия КПП «Абу-Кемаль»

Дамаск, 2 ноября. Торговые отношения между Сирией и Ираком переживают «вторую жизнь» после открытия контрольно-пропускного пункта в Абу-Кемале, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

На КПП начали появляться грузовики с товарами, именно они постепенно активизируют парализованную торговую активность между двумя странами. Налаженный экспорт также поможет Сирии перевозить продукцию в другие государства через Ирак.

В иракско-сирийском комитете по совместному сотрудничеству также сообщили, что деятельность организации будет активизирована в свете нового соглашения об экономическом сотрудничестве, которое было подписано между двумя странами, с целью увеличения объема торгового обмена и решения всех проблемных вопросов. В комитете также обсудили возможность установления многочисленных торговых обменов между двумя странами для максимального удовлетворения всех потребностей иракского рынка.

Последние два автобуса пересекли пограничный пункт Аль-Каим, который был закрыт после того, как запрещенное в России «Исламское государство1» захватило этот район в 2014 году. В итоге пересечение Аль-Каим-Абу-Кемаль между Ираком и Сирией было официально закрыто. Открыть вновь его удалось лишь месяц назад.

До 2011 года Ирак был крупнейшим рынком сбыта для сирийских товаров. Туда увозили все, кроме нефти. В связи с закрытием большинства пунктов пересечения сирийской границы из-за войны, переход через «Насиб» был единственным коридором для сирийского экспорта в Ирак.

По официальным оценкам, объем экспорта в Ирак до начала сирийского кризиса составлял более 2 миллиардов долларов. Впоследствии он существенно уменьшился, а затем и вовсе остановился, когда боевики ИГИЛ1 захватили единственную часть сирийско-иракской границы, которая была в безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.