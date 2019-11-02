Врачи спасли зрение пятимесячному малышу из Хакасии, которому мать выколола глаза

Москва, 2 ноября. Столичные врачи спасли зрение малышу из Хакасии, которому мать выколола глаза из-за ссоры с супругом.

Медикам все же удалось спасти один глаз во время сложнейшей операции, а вместо второго был установлен имплант. Об этом в беседе с Kp.Ru рассказал пресс-секретарь министра здравоохранения России Вероники Скворцовой Максим Радецкий.

По его словам, сложную многочасовую операцию с применением передовых технологий в области офтальмологии провели 1 ноября.

«Удалось сохранить один глаз. Он был буквально заново собран по фрагментам», — поделился Максим Радецкий.

Однако спасти второй глаз не удалось. Вместо него ребенку установили углеродный имплант. В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Медики отмечают, что малыш в будущем будет видеть, а имплант практически невозможно отличить от настоящего человеческого глаза.

Ранее СК РФ по Хакасии сообщил, что женщина выколола глаза пятимесячному сыну из-за ссоры с супругом. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. В отношении женщины, которая на почве ревности нанесла увечья собственному сыну, возбуждено уголовное дело. Как пишут «Известия», в семье трое детей. Отец работает на двух работах.