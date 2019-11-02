Трамп сравнил себя с псом, участвовавшим в инсценировке «ликвидации» аль-Багдади в Сирии

Вашингтон, 2 ноября. Президент США Дональд Трамп сравнил себя с собакой по кличке Конан, которая участвовала в инсценировке «ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в Сирии.

В ходе выступления в Миссисипи американский лидер заявил, что СМИ лучше относятся к псу, чем к нему самому.

«У пса Конана больше положительных публикаций, чем у меня, и я этому рад. Конан сработал невероятно», — цитирует Трампа телеканал «360».

Также президент США сообщил, что вскоре бельгийская овчарка посетит Белый дом, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, 27 октября Трамп объявил о «ликвидации» аль-Багдади, однако никаких неопровержимых доказательств того, что «террорист №1» был убит, США так и не представили. Например, ранее президент США опубликовал фото Конана в Twitter. Как рассказал американский лидер, бельгийская овчарка якобы загнала аль-Багдади в тоннель на территории Сирии и преследовала его, пока главарь ИГ1 (запрещена в РФ) не взорвал пояс смертника, пишут «Известия». Также американские СМИ писали, что Конан получил ранения и проходит лечение.

Публикация фото собаки не смогла убедить экспертов в смерти аль-Багдади. Так, ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что снимок овчарки «вызывает смех со всеми вытекающими последствиями».

Позднее Пентагон представил видео, якобы демонстрирующее операцию по «уничтожению» аль-Багдади. По мнению экспертов, эти кадры выглядят абсолютно неубедительно.

Некоторые политики и эксперты сходятся во мнении, что Трамп хочет использовать фейк об «уничтожении» аль-Багдади, чтобы добавить себе очков на предстоящих президентских выборах. А политолог Юрий Самонкин уверен, что распространением сообщений об «убийстве» главаря ИГ американский лидер ответил на готовящийся против него импичмент.

1 Организация запрещена на территории РФ.