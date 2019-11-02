Трамп заявил, что США продолжат незаконную добычу нефти Сирии

Вашингтон, 2 ноября. США не планируют патрулировать границы Сирии, но заинтересованы в сохранении контроля над нефтью на территории республики и ее незаконной добычи. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Перед поездкой в Миссисипи глава Белого дома встретился с журналистами и ответил на вопросы, касающихся деятельности страны в Сирийской Арабской Республике (САР). Трамп отметил, что «прекращение огня хорошо закрепилось».

«Мы сохранили (за собой. — Прим. ФАН) нефть. Мне нравится нефть. Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину», — сказал президент США.

Трамп рассказал, что Штаты продолжат общение как с Турцией, так и с вооруженными курдскими боевиками, пишет ТАСС.

«Мы работаем с курдами и, откровенно говоря, работаем с Турцией и многими другими странами. Президент Эрдоган хочет приехать в Белый дом. У нас очень хорошие отношения», — отметил глава Вашингтона.

Ранее Пентагон заявил о планах США продолжить контролировать оккупированные районы Сирии, где располагаются нефтяные месторождения. При этом американские власти прикрываются тем, что якобы ведут борьбу с террористами ИГИЛ1 (организация запрещена на территории России), а на самом деле взаимодействуют с ними, так как часть боевиков состоят в рядах курдских вооруженных бандформирований, с которыми общаются Штаты.

Минобороны РФ опубликовало снимки того, как военные США незаконно вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при поддержке курдских террористов. Ведомство подчеркнуло, что природные ресурсы принадлежат сирийскому народу, а Вашингтон не имеет права «охранять» месторождения нефти.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич попросил МИД РФ провести по факту расхищения США сирийских земель чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН. Малькевич подчеркнул, что Вашингтон грубо нарушает международное право.

1 Организация запрещена на территории РФ.