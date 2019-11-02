Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» непригодной для войны

Мадрид, 2 ноября. Так называемая «Царь-бомба», созданная в Советском Союзе, непригодна для реальной войны. Таким мнением поделился автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia.

По мнению журналиста, из-за крупного размера «Царь-бомбу» нельзя было доставлять на большие расстояния. Кроме того, автор статьи утверждает, что большая часть энергии бомбы уходила в космос в виде радиации.

Испанский журналист считает, что с помощью «Царь-бомбы» Советский Союз хотел запугать капиталистические страны. На самом же деле, по словам автора статьи, это оружие было «масштабным блефом». Сотрудник газеты полагает, что советское правительство знало об этом и пыталось скрыть данный факт.

Официальное обозначение «Царь-бомбы» — АН602. Она была создана в 1956–1961 годах группой физиков-ядерщиков под руководством академика Игоря Курчатова.

Испытания «Царь-бомбы» состоялись в Арктике 30 октября 1961 года. Бомба весила 27 тонн, а ее длина составляла восемь метров. Для транспортировки оружия пришлось переоборудовать тяжелый стратегический бомбардировщик Ту-95В, пишут «Известия». В ходе испытаний бомбу сбросили с самолета на ядерном полигоне «Сухой Нос» (остров Новая Земля).

АН602 является самым мощным взрывным устройством, которое когда-либо создавал человек. Также «Царь-бомба» попала в Книгу рекордов Гиннесса, став наимощнейшим термоядерным устройством, прошедшим испытания.