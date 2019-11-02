Исполнитель смертных приговоров «Бутырки» рассказал о своих чувствах при казни

Москва, 2 ноября. Мужчина, ставший палачом для части заключенных «Бутырки», рассказал о своих эмоциях во время исполнения смертных приговоров.

Мужчина в интервью «МК» признался, что для него не было проблемой казнить осужденных. Он сравнил себя с солдатом, который лишь исполняет волеизъявление народа.

«Исполнять смертные приговоры не так страшно, как кажется», — отметил бывший сотрудник «Бутырки».

Исполнитель смертных приговоров также сообщил, что никто из работников тюрьмы не сообщал ему предварительно, по какой статье был осужден тот или иной человек, приговоренный к казни. Для мужчины это не имело никакого значения.

«Главное, что он был преступник, которого суд, государство, народ, признал недостойным жизни. Он был враг. Я чувствовал себя как на войне», — рассказал исполнитель смертных приговоров.

Также сотрудник «Бутырки» рассказал, что никогда не видел лиц приговоренных к смерти преступников. Кроме того, мужчина не обсуждал свою профессию с родственниками, так как эта работа была засекречена. Таким образом, никто из членов семьи экс-сотрудника «Бутырки» до сих пор не знают, что он казнил людей.

Напомним, что последний смертный приговор в России был исполнен 2 сентября 1996 года. Сейчас в стране действует мораторий на высшую меру наказания, однако порой народ поднимает вопрос о его пересмотре. Например, после убийства девятилетней школьницы в Саратове, россияне высказались за казнь убийц детей и педофилов.