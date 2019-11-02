Действия РФ не позволили США дестабилизировать ситуацию в Сирии руками курдских боевиков

Москва, 2 ноября. Миротворческая политика РФ помогла разрешить ситуацию с нахождением вооруженных формирований курдов на северо-востоке Сирии и защитила ближневосточную республику от экспансии США, считает публицист и востоковед Андрей Онтиков.

Он уверен, что Россия в очередной раз доказала своими действиями в Сирии, что выступает исключительно с миротворческими целями, не теряя при этом своего колоссального влияния на территории республики. В беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» эксперт напомнил о том, что инициатором проведения очной встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом стал президент РФ Владимир Путин. Таким образом глава российского государства «обозначил свою решающую роль в сложившейся ситуации».

«Но даже тогда немногие могли предположить, что итогом этих переговоров станет подписание полноценного меморандума, который запустит новый мирный этап урегулирования этого конфликта. Безусловно, если бы не участие России, на северо-востоке Сирии сейчас по-прежнему бы раздавались выстрелы», — заметил Андрей Онтиков.

Он обратил внимание на то, что России удалось нивелировать все последствия, вызванные отходом военнослужащих США из региона, что фактически и стало причиной проведения турецкой операции под названием «Источник мира» против курдских вооруженных бандформирований и боевиков ИГИЛ1 (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как отмечает собеседник издания, совместные действия России и Турции поставили крест на попытках Вашингтона привнести к хаосу ситуацию на севере Сирии.

Онтиков обратил внимание на то, что по поведению американской стороны было понятно, что они сами себя загнали в тяжелую ситуацию. С одной стороны, Вашингтон не хотел выступать против своих партнеров по НАТО в лице Турции, а с другой — опасался испортить отношения с курдскими боевиками.

«Они попытались как-то успокоить ситуацию и даже заключили с Анкарой соглашение о пятидневном прекращении огня. Однако американцы все равно загнали себя в тупик, поскольку условием турецкой стороны был полный вывод курдов из приграничных территорий», — объясняет публицист.

Соединенным Штатам курдские радикалы нужны именно в Заевфратье, где они могут помочь американцам решать и военные задачи и продолжать заниматься контрабандой сирийской нефти. Онтиков подчеркивает, что в сложившейся ситуации предложенное Россией решение оказалось идеальным.

«С одной стороны, заключенный меморандум обеспечивает мир в регионе и способствует выводу курдских банд. С другой — лишает США, по сути, единственного инструмента по дестабилизации обстановки внутри Сирии, фактически оставляя их не у дел», — резюмировал эксперт.

Президент Сирии Башар Асад в интервью национальным спутниковым телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия» заявил, что меморандум, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, позволил защитить республику от экспансии Соединенных Штатов.

Напомним, с 9 по 22 октября Турция проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, в рамках которой Анкара боролась с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками ИГИЛ. 22 октября в Сочи было принято соглашение между Россией и Турцией, согласно которому курдские террористы должны были отойти вглубь Сирии на 30 километров в течение 150 часов. Турция прекратила операцию на севере САР.

Согласно российско-турецкому меморандуму, стороны его подписавшие будут осуществлять патрулирование северных районов ближневосточной республики и содействовать выводу курдских боевиков из зоны безопасности.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков ранее сообщил, что Россия полностью выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.