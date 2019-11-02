Контроль Сирии над северо-востоком страны остановит произвол бандформирований курдов

Москва, 2 ноября. Патрулирование Сирийской арабской армией (САА) северо-востока Сирии позволит защитить местное население от произвола бандформирований радикальных курдов. Соответствующим мнением поделился ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов.

Напомним, ранее президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад в интервью национальным спутниковым телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия» сообщил, что САА вошла на северо-восток страны, чтобы вернуть контроль на данном участке. Глава государства подчеркнул, что проживающие в этих районах курды в большинстве своем настроены патриотически и готовы к воссоединению.

«Если рассматривать структуру сирийского населения с точки зрения демографии, то курды исторически проживали на этой части территории Сирии. Поэтому те курды, которые были встроены в экономическую, политическую и культурную системы, сложившиеся в довоенной Сирии, в принципе всегда были настроены патриотично», — подтвердил слова Асада Крылов.

Эксперт подчеркнул, что курды активно участвовали в работе государственных структур Сирии, а представители курдской общины даже являлись членами сирийского правительства. Крылов рассказал, что численность курдского населения САР варьируется от 9% до 12%, однако в стране есть особая группа курдов, в которую входят несколько сотен тысяч человек. Эти люди мигрировали в Сирию из Турции и Ирака.

«Данная группа населения в массе своей даже не имеет сирийского гражданства, поэтому к ней со стороны правительства Сирии всегда было подозрительное отношение. Например, Дамаск запрещал им создавать общественные движения», — рассказал эксперт изданию «Экономика сегодня».

Как пояснил Крылов, именно среди этой группы курдов в неспокойное время стали проявляться сепаратистские настроения. При этом курдские радикалы являются меньшинством среди курдов, проживающих в Сирии.

«Даже среди самих курдов в Сирии нет единства. Вот что самое главное. И я не исключаю того, что может запросто вспыхнуть конфликт в том же самом районе, о котором мы здесь говорим, то есть на пересечении Турции, Ирака и Сирии, между самими курдами», — подытожил Крылов.

Напомним, активность бандформирований курдов, связанных с террористами экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), стала причиной стартовавшей 9 октября операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Анкара ставила своей целью обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских террористов и создать зону безопасности у рубежей.

Отметим, что вооруженные формирования курдов в свое время захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1. На самом деле курдские радикалы дискриминировали проживающих на данных территориях арабов-суннитов и способствовали созданию спящих террористических ячеек «Исламского государства».

22 октября в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По ее итогам был подписан меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы осуществляют патрулирование зоны безопасности и контролируют вывод курдских радикалов, сообщает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.