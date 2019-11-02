Опубликовано видео с места взрыва на танкере в Находке

Находка, 2 ноября. Два человека погибли из-за взрыва, который произошел на танкере в заливе Находка возле мыса Астафьева в Приморье. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места ЧП.

После взрыва один человек числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются. Как сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ, на танкере произошел хлопок газовоздушной смести. Судно из-за взрыва не загорелось.

После гибели моряков было возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Виновным грозит лишение свободы на срок до семи лет.

На данный момент следователи осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. Также назначены судебные экспертизы и изъята техническая документация танкера.