Белый дом объявил о готовности к импичменту Трампа

Вашингтон, 2 ноября. Белый дом ожидает, что демократы в палате представителей поддержат импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в интервью Fox News.

«Мы определенно надеемся, что демократы придут в себя и осознают, что президент не сделал ничего плохого, но мы готовы к импичменту», — цитирует Гришэм телеканал «360».

По словам пресс-секретаря Белого дома, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси «ясно дала понять», что демократы в палате проголосуют за импичмент Трампа, пишет «Газета.ру». Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку импичмента американского лидера.

Напомним, процедура импичмента Трампа была запущена после того, как в США разгорелся скандал, связанный с телефонным разговором главы Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского. Как писали СМИ, в ходе переговоров, которые состоялись в июле 2019 года, Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы тот инициировал на Украине расследование в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Последний является наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих выборах президента США, передает НСН.

Впоследствии Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух президентов. Минюст США не нашел в разговоре нарушений американского законодательства и причин для проведения расследования против Трампа. Президент США, отрицающий все обвинения, потребовал прекратить «смешной импичмент».