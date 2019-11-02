Взрыв прогремел на танкере в Находке, есть жертвы. События дня. ФАН-ТВ

На танкере в Находке прогремел взрыв Не менее двух человек стали жертвами взрыва на танкере в Приморском крае. Инцидент произошел в порту Находки возле мыса Астафьева. По предварительным данным, на судне раздался хлопок газовоздушной смеси, пожара при этом не наблюдалось. СМИ сообщили, что речь идет о нефтяном танкере «Залив Америка», на борту которого находились девять моряков. Поиски одного из них еще продолжаются, к месту ЧП направились несколько спасательных буксиров. Между тем, следователи изучают документы на судно и допрашивают всех очевидцев. Возбуждено уголовное дело.

Пассажиры тюменского SSJ-100 долетели до Петербурга Тем временем пассажиры «суперджета», экстренно севшего в Тюмени, успешно добрались до Петербурга. В «Пулково» резервным бортом прибыл рейс, задержанный на несколько часов. Его прилет ожидался еще накануне, когда воздушное судно отправилось из тюменского аэропорта «Рощино» в Северную столицу. Однако, еще не успев набрать высоту, экипаж решил вернуться на взлетно-посадочную полосу: у Sukhoi Superjet 100 отказал левый двигатель — в него попала птица. Некоторое время лайнер компании «Ямал» кружил над городом, сжигая топливо, в то время как на земле в боевой готовности дежурили все экстренные службы. К счастью, помощь спасателей не потребовалась, а пассажиры отделались испугом. Следственный комитет ведет проверку по факту инцидента.

Киев попросил объяснить слова Макрона о нелегалах Украинский МИД, похоже, остался недоволен последними заявлениями из Европы. Ведомство вызвало посла Франции для дачи объяснений после слов Эммануэля Макрона об украинских нелегалах. Речь идет об интервью, опубликованном еще 30 октября в одном из парижских изданий. Там французский президент, рассуждая на тему миграции, заявил, что отдает предпочтение легальным переселенцам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара, нежели украинским или болгарским нелегалам. Киевские дипломаты такую позицию не приняли и в итоге посчитали, что слова Макрона о миграции вырваны из контекста. Впрочем, каким образом, они так и не уточнили.