Водители России рассказали, что больше всего раздражает их на дорогах

Москва, 2 ноября. Российские водители рассказали, какие факторы больше всего раздражают их на дорогах. Рейтинг составлен на основе исследования онлайн-сервиса обслуживания автомобилей Uremont.

Компания провела опрос, в котором приняли участие более пяти тысяч россиян в возрасте от 18 до 55 лет, владеющих автомобилем и регулярно совершающих поездки на личном транспорте. На выбор респондентам предложили семь вариантов ответа.

Чаще всего опрошенные отмечали, что их раздражает, когда другие водители не соблюдают правила парковки — за этот вариант проголосовали 33,6% респондентов. 21,8% российских автомобилистов выбрали несоблюдение «рядности» другими участниками дорожного движения. На третьем месте среди раздражающих факторов оказались «шашки» — опасный обгон соседних машин не нравится 15,6% опрошенных, сообщает «ФедералПресс».

Еще 10,6% респондентов признались, что их раздражает, когда другие водители сигналят без причин. Такому же количеству опрошенных не нравится, когда участники дорожного движения не уступают дорогу машине скорой помощи, пишут «Известия». Еще 2,7% российских автомобилистов раздражаются, когда из проезжающего мимо автомобиля играет слишком громкая музыка, передает телеканал «360».

Как подчеркнул основатель сервиса Uremont Артур Терисаян, водителей России беспокоят действительно серьезные и опасные вещи.

«Это хороший тренд, который мотивирует автомобилистов быть внимательнее к окружающим, а значит, ситуация на дорогах будет только улучшаться. Приходит время осознанного вождения», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее эксперты назвали главные вредные привычки российских водителей. В список попали «однорукая» езда, резкое торможение и недостаточный прогрев двигателя.