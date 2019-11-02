СК РФ назвал причину гибели двух моряков на танкере в Находке

Владивосток, 2 ноября. Уголовное дело возбудили в Находке по факту гибели двух членов экипажа нефтеналивного танкера «Залив Америка», сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

По данным ведомства, на танкере произошел взрыв газовоздушной смеси. Именно он стал причиной гибели двух моряков. Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации судна.

Инцидент произошел 2 ноября. На борту танкера, по информации спасателей, было девять человек, два моряка погибли, еще один пропал без вести. Сейчас ведутся его поиски. На месте ЧП работают следователи. Они опрашивают свидетелей и очевидцев, изымают техническую документацию. В рамках расследования назначены судебные экспертизы. Как уточняет ТАСС, портом приписки танкера является Находка, владелец судна — компания «Наяда».