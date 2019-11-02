На Украине призвали создать ракеты для ударов по российским АЭС

Москва, 2 ноября. Украина должна создать ракеты средней дальности для ударов по российским атомным электростанциям и вызвать, таким образом, «ядерный взрыв», считает украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Эксперт пояснил, что такой призыв обусловлен «прагматическими соображениями»: по его мнению Киев должен сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, «замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты».

По мнению Загороднего, Украине нужно начать создавать ракеты с дальностью до 2,5 тысячи километров. Двух полков таких ракет, как уточнил он, для начала будет достаточно: «Штук 200 – это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации».

«И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет, фактически, ядерный взрыв», — подчеркнул он в интервью украинскому изданию «Главред».

Правда, как ракета с обычной боеголовкой после попадания в АЭС сможет вызвать ядерный взрыв, эксперт не объяснил.

К слову, украинские военные и другие, подобные Загороднему, «специалисты» и раньше делали громкие антироссийские заявления. К примеру, военный эксперт Валентин Бардак на полном серьезе заявил, что Киев может создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая «достанет до Москвы».