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Глава «Нафтогаза» заявил о новом «серьезном аргументе» в газовых переговорах

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Глава «Нафтогаза» заявил о новом «серьезном аргументе» в газовых переговорах

Киев, 2 ноября. Киев может получить новый «серьезный аргумент» в  в трехсторонних переговорах о транзите российского газа, считает глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, после  принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» Киев имеет возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом».

«У нас появились основания «убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита через украинскую ГТС», — написал Коболев в своем Facebook.

Тут же он добавил, что для успеха переговоров Украине нужно принять сетевые кодексы, обеспечить своевременное заключение пакета договоров для корректного проведения анбандлинга и сделать еще «много чего».

Закон, который, как считает Коболев, дал Киеву «серьезный аргумент» на газовых переговорах, Рада приняла 31 октября. Документ был разработан с учетом положений ассоциации Украины и Евросоюза по атомной энергии. Целью закона является обеспечение выполнений Киевом своих обязательств по протоколу о присоединении страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества. 

Напомним, транзит газа приносит в бюджет Украины почти три млрд долларов ежегодно. 31 октября Нацбанк Украины предупредил о том, что прямые потери страны от сокращения транзита российского газа составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.  
 

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