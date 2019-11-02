Соглашение РФ и Турции об отводе курдов от границы в Сирии дает надежду на мир, считает политолог

Москва, 2 ноября. Совместное патрулирование РФ и Турции приграничных территорий вдоль границы на севере Сирии является путем к урегулированию конфликта, считает политический обозреватель Павел Шипилин.

Он напомнил, что решение о патрулировании приграничной зоны после отвода курдских боевиков из зоны безопасности было принято президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября.

«Эрдоган очень хотел, что очень приятно, договориться с Владимиром Путиным. Очень долго длилась их встреча – это серьезная такая работа. Как мне кажется, если будут возникать какие-то проблемы, они опять будут решаться», — сказал в он в беседе с изданием «Слово и дело».

Шипилин выразил уверенность, что теперь на северо-востоке САР все движется в правильном направлении: «В том направлении, которое изначально задавала Россия».

Напомним, 1 ноября Минобороны РФ сообщило о том, что первый совместный российско-турецкий патруль успешно преодолел маршрут в 110 км вдоль границы Сирии и Турции.