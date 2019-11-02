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Украина

В Раде заявили о провалах внешней политики Зеленского

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В Раде заявили о провалах внешней политики Зеленского

Киев, 2 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский проводит пассивную международную политику и делает слишком мало антироссийских выпадов, из-за чего страна скоро лишится газа, заявил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, только на этой неделе Зеленский допустил «несколько очень серьезных провалов во внешней политике». В частности, в минувшую среду власти Дании разрешили строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, как посетовал депутат, Зеленский повел себя крайне пассивно в вопросах отношений с Чехией и Венгрией, власти которых, по мнению Гончаренко, симпатизируют Москве.

Очевидно, возмущение Гончаренко вызвали слова главы Чехии Милоша Земана о том, что всему мировому сообществу и Украине, в частности, пора уже смириться с тем, что Крым воссоединился с РФ в 2014 году. Кроме того, в среду президент РФ Владимир Путин провел переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном в Будапеште.

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Источник: РИА Новости
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