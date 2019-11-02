Роскосмос и Центр Хруничева расторгли контракт на производство новой ракеты

Москва, 2 ноября. Роскосмос и Центр Хруничева расторгли контракт на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2».

Стоимость контракта, подписанного сторонами 25 июля этого года, составляла 2,028 миллиарда рублей. Ракету должны были произвести к 15 октября 2021 года. Предполагалось, что она выведет на орбиту спутники «Гонец-М» с номерами 33, 34 и 35. Решение разорвать соглашение принял Роскосмос. В связи с чем было госкорпорация пошла на этот шаг, не сообщается. Как уточняет РИА Новости, контакт был был расторгнут 30 октября.

Напомним, в семейство экологически чистых ракет-носителей «Ангара» входят ракеты разных классов: легкие («Ангара-1.2»), средние («Ангара-А3») и тяжелые («Ангара-А5», модернизированная «Ангара-А5М» и ракета повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В»). Строительство второй очереди инфраструктуры под «Ангару» сейчас идет на космодроме. Первая очередь почти завершена.