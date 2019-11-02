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Взрыв прогремел на танкере в Находке, есть жертвы

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Взрыв прогремел на танкере в Находке, есть жертвы

Владивосток, 2 ноября. Жизни двух человек унес взрыв на танкере «Залив Америки» в Находке. Еще один член экипажа судна пропал без вести. О ЧП сообщили представители аварийно- спасательного подразделении порта.

По словам собеседника агентства ТАСС, всего на судне находилось девять моряков. В настоящее время на место происшествия направлены два спасательных буксира. Поисками пропавшего моряка займутся водолазы. Сейчас они готовятся к отправке.

«По предварительной информации, пожара на судне нет», — заключил он.

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