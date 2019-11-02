МИД Украины вызвал посла Франции после заявления Макрона об «украинских бандах»

Париж, 2 ноября. МИД Украины вызвал посла Франции после слов французского лидера Эммануэля Макрона об «украинских бандах».

По словам официального спикера министерства Екатерины Зеленко, такое высказывание Макрон сделал в интервью журналу Valeurs Actuelles. Президент Франции рассуждал о незаконной миграции. Он признался, что как президент, отдает предпочтение «легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара <…> вместо нелегальных украинских или болгарских банд».

После этого МИД Украины посчитал нужным, чтобы французский посол разъяснил слова Макрона. В заявлении Зеленко, распространенном пре-службой ведомства, уточняется, что французский посол уточнил, что у Парижа нет претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции.

«Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — считает Зеленко.

Спикер министерства заверила, что стороны подтвердили полное понимание между Киевом и Парижем, а также намерение двух стран продолжать сотрудничество и реализовывать договоренности о передвижении украинцев и французов, пишет РИА Новости.