Госдолг США побил новый рекорд

Вашингтон, 2 ноября. Американский государственный долг побил новый рекорд и превысил 23 триллиона долларов. Об этом сообщил Минфин Соединенных Штатов.

Из этих 23 трлн, как уточнили в ведомстве, семь триллионов находятся на руках финансовых институтов и граждан, а шесть триллионов -это займы между разными учреждениями федерального правительства.

Как отмечает «Газета.ру», госдолг США в 2016 году был ниже 20 трлн, но после того как пост президента страны занял Дональд Трамп,он начал расти. Причиной стало постоянное увеличение дефицита федерального бюджета. К примеру, налоговая реформа Трампа и республиканцев в конгрессе в 2017 году выльется в увеличение бюджетного дефицита на два триллиона в течение десяти лет. Неуклонно растут и расходы Штатов на оборону: ежегодный бюджет Пентагона составляет порядка 700 миллиардов долларов.

Свою лепту внесла и санкционная политика США против России. Из-за давления Вашингтона Москва с 2014 года стала постепенно выводить средства из американского госдолга. В августе 2019 года вложения России в госдолг Штатов составляли 9,3 миллиарда долларов (для сравнения — весной 2018 года до очередной волны санкций вложения составляли 96,05 млрд долларов), сообщает РИА Новости. По данным американской инвесткомпании AllianceBerstein, управляющей активами на 586 миллиардов долларов реальный госдолг США достигает 1832% общего объема экономики страны.