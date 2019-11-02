Опубликованы фото лопастей двигателя SSJ100, экстренно севшего в Тюмени

Москва, 2 ноября. СМИ опубликовали фотографии лопастей двигателя самолета Sukhoi Superjet-100, которому пришлось совершить экстренную посадку в Тюмени из-за попадания в двигатель птицы.

Версию о попадании птицы подтверждают фотографии, которые публикует Пятый канал. На снимках видно, что три лопатки двигателя погнуты, платформы повреждены, на лопасти остались следы крови.

Специалисты, осмотревшие самолет после приземления, подтвердили, что двигатель функционировал, был переведен на малый газ до момента остановки на земле. Такой режим посадки был испытан в ходе сертификационных испытаний SSJ-100, он также отрабатывается в рамках подготовки пилотов.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в пятницу пассажирский SSJ-100 совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту. В двигатель самолета залетела птица, это и стало причиной отказа работы устройства. Самолет авиакомпании «Ямал» летел в Петербург. На борту находились 80 человек.

По предварительной версии, двигатель функционировал, он был переведен на малый газ до момента остановки на земле лайнера.https://t.co/Vby9KuJwvX — Пятый канал Новости (@5tv) November 1, 2019

Отметим, в конце сентября стало известно, что командир экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить лайнер с отказавшими двигателями в кукурузном поле под Москвой, вновь вернулся к работе.

15 августа Airbus A321, который направлялся из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от аэропорта «Жуковский». Во время взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек. Президент РФ Владимир Путин присвоил Юсупову звание Героя России, отметив его мужество и героизм. Аналогичное звание было присвоено второму пилоту — Георгию Мурзину.