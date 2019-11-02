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Выкачивание нефти из Сирии Соединенными Штатами политолог назвал средневековьем

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Выкачивание нефти из Сирии Соединенными Штатами политолог назвал средневековьем

Москва, 2 ноября. Политолог Виктор Мураховский прокомментировал действия американских военных, защищающих свои возможности воровать нефть из Сирии. По мнению эксперта, действия США — это средневековье.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что США находятся в Сирии ради нефти. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что оккупация территории Сирии необходима для обеспечения доступа курдских боевиков к нефтяным полям.

Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с Nation News подчеркнул, что американцы, безусловно, не имеют никаких прав на нефтяные поля Сирии.

«Эта нефть — природный ресурс Сирийской Арабской Республики и, конечно, такие заявления — средневековье. Захватываются территории, на них сажаются войска, и ресурс просто выкачивается. Это наглость просто невообразимая. Без всякого стеснения нарушаются все нормы международного права, американцы игнорируют суверенность государства», — заявил политолог.

Мураховский напомнил, что ранее нефтяные месторождения в Сирии были захвачены террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Теперь «эти месторождения захвачены американцами и проамериканскими силами, а эксплуатация продолжается». 

Выкачивание нефти из Сирии Соединенными Штатами политолог назвал средневековьем

Ранее Минобороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. В ведомстве подчеркнули, что эксплуатируемые США природные ресурсы принадлежат сирийскому народу, США не имеют права «охранять» сирийские месторождения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что добытая в Сирии нефть вывозится за пределы страны на переработку, и «за счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования» курдов.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец выразил мнение, что вопрос о претензиях Вашингтона на сирийскую нефть необходимо выносить на рассмотрение ООН. Эксперт указал на то, что в ООН «кроме россиян, китайцев, Ирана, Ирака никто не вякает», «все остальные молчат, пока Трамп нагло грабит сирийскую нефть».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Nation News
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