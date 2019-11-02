Выкачивание нефти из Сирии Соединенными Штатами политолог назвал средневековьем

Москва, 2 ноября. Политолог Виктор Мураховский прокомментировал действия американских военных, защищающих свои возможности воровать нефть из Сирии. По мнению эксперта, действия США — это средневековье.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что США находятся в Сирии ради нефти. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что оккупация территории Сирии необходима для обеспечения доступа курдских боевиков к нефтяным полям.

Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с Nation News подчеркнул, что американцы, безусловно, не имеют никаких прав на нефтяные поля Сирии.

«Эта нефть — природный ресурс Сирийской Арабской Республики и, конечно, такие заявления — средневековье. Захватываются территории, на них сажаются войска, и ресурс просто выкачивается. Это наглость просто невообразимая. Без всякого стеснения нарушаются все нормы международного права, американцы игнорируют суверенность государства», — заявил политолог.

Мураховский напомнил, что ранее нефтяные месторождения в Сирии были захвачены террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Теперь «эти месторождения захвачены американцами и проамериканскими силами, а эксплуатация продолжается».

Ранее Минобороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. В ведомстве подчеркнули, что эксплуатируемые США природные ресурсы принадлежат сирийскому народу, США не имеют права «охранять» сирийские месторождения.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что добытая в Сирии нефть вывозится за пределы страны на переработку, и «за счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования» курдов.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец выразил мнение, что вопрос о претензиях Вашингтона на сирийскую нефть необходимо выносить на рассмотрение ООН. Эксперт указал на то, что в ООН «кроме россиян, китайцев, Ирана, Ирака никто не вякает», «все остальные молчат, пока Трамп нагло грабит сирийскую нефть».

1 Организация запрещена на территории РФ.