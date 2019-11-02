Лавров объяснил причины отказа НАТО от моратория на развертывание РСМД 

Москва, 2 ноября. Отказ стран Европы и НАТО от российского предложения объявить мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности основан на голословных обвинениях в адрес России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью программе «Международное обозрение» Лавров напомнил, что Москва не раз предлагала Европе и странам НАТО поддержать российский мораторий на развертывание тех вооружений, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако никакой реакции в ответ не последовало. Как уточнил министр, президент РФ Владимир Путин направил послание более чем 50 лидерам различных стран, «включая всех натовских руководителей».

«Ответ в устной форме дается в том плане, что они не могут пойти на этот мораторий, потому что Россия уже развернула свои ракеты в Европе, в Калининградской области. Делается это опять-таки на основе голословных утверждений, что мы испытали ракету 9М729 на запрещенную Договором дальность, то есть больше чем 500 км», — уточнил Лавров.

По его словам, на многолетние вопросы и просьбы «показать спутниковые снимки либо какое-то другое доказательство, убедительно подтверждающее верность этих заявлений», Москве отвечают отказом.

В начале 2019 года Вашингтон заявил о готовности в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, обвинив Россию в якобы его нарушении. 2 августа действие договора было остановлено. Москва неоднократно подчеркивала, что все обвинения со стороны США остаются голословными, а Россия неукоснительно соблюдала условия договора.

Как сообщала «Газета.ру», министр обороны РФ Сергей Шойгу позднее заявил, что истинная причина выхода США из Договора состоит в стремлении Вашингтона сдерживать Россию и Китай, увеличивающие свою военную мощь.

Позднее Путин направил в ряд государств, а также в различные международные организации послание с предложением ограничить развертывание ракет средней и меньшей дальности. США сочли «не заслуживающим внимания» предложение России о введении моратория.

На прошлой неделе заместитель постоянного представителя России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять условия моратория, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США, передавал RT.