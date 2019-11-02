Ларов раскритиковал западные оценки действий России на Ближнем Востоке  

Москва, 2 ноября. Изображение курса России на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, как проявление неких искусственных амбиций является неграмотным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Международное обозрение».

Журналист напомнил министру об американской карикатуре, на которой президент России Владимир Путин держит в руках клубок змей с надписью «Ближний Восток». Лавров подчеркнул, что российский лидер «не видит себя в роли укротителя гадюшника». По его словам, российская сторона не рассматривает в такой роли игроков на Ближнем Востоке.

По словам главы МИД РФ, Москва исходит из того, что в общих интересах «иметь стабильный, устойчивый предсказуемый Ближний Восток». При этом он подчеркнул, что с этим регионом Россию «давно связывают и духовные, и экономические, и культурные, и политические узы».

«Представлять линию России в Сирии и в регионе в целом, как пытаются делать некоторые обозреватели, как проявление неких наших искусственных поползновений, амбиций, несоразмерных статусу (есть и такие оценки), — просто неграмотно и близоруко», — заявил Лавров.

Отметим, на прошлой неделе редактор телеканала «Би-би-си» Джереми Боуэн в своей авторской колонке для газеты The Sunday Times заявил, что российский президент стал самым влиятельным иностранным политиком на Ближнем Востоке.

По мнению Боуэна, никакого «волшебного подхода» к Ближнему Востоку у российского лидера нет: он просто занял место, которое потеряли бездействующие в Сирии Великобритания, США и Франция. Теперь, как предупредил журналист, ни одна крупная держава не способна бросить России вызов на Ближнем Востоке.