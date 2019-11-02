Лавров назвал санкции дубиной, которой США «размахивают абсолютно бездумно»

Москва, 2 ноября. Ни одна страна, даже союзник США не застрахована от американских санкций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Никто не застрахован, даже американские союзники, от санкций. Это такая «дубина», которой «размахивают» абсолютно бездумно», — заявил глава МИД РФ в интервью программе «Международное обозрение».

Лавров добавил, что российский президент Владимир Путин не раз обращал внимание на то, что санкции — «колоссальная ошибка США». Как уточнил министр, страны послабее будут стараться избежать санкций, следуя ультиматумам США, но «в долгосрочной перспективе это будет работать против доллара, поскольку США доказали, что доллар — ненадежная валюта».

«Все, кто пользуются долларами для обслуживания своих экономических отношений с другими странами, в любой момент могут стать заложниками американских геополитических замыслов», — резюмировал Лавров.

Отметим, в начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда ни к кому не обращался с просьбой о смягчении антироссийских санкций и не планирует этого делать.

Как объяснил глава государства, нормализация отношений между странами «должна исходить из понимания обеих сторон того, что нормализация отношений выгодна этим обеим сторонам, а не потому, что кто-то что-то попросил». Кроме того, Путин выразил надежду, что рано или поздно «придет осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций».