Москва, 2 ноября. Политолог Константин Блохин назвал уместными ироничные оценки сирийского президента Башара Асада в адрес американского коллеги Дональда Трампа, которого он назвал «лучшим президентом США» из-за его искренности. По мнению эксперта, громкие заявления главы Белого дома направлены на удовлетворение желаний элиты.

Асад ранее заявил, что считает Трампа лучшим американским лидером, потому что тот честно объясняет мотивы своих поступков, говоря «Нам нужна нефть», «Мы хотим избавиться от…», «Мы готовы оказать услуги в обмен на деньги». По словам Асада, такова реальность американской политики.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью «ПолитЭксперту» назвал уместной иронию Асада в адрес Трампа. Он обратил внимание на то, что «Трамп хочет усидеть на нескольких стульях одновременно». С одной стороны, после заявлений о якобы «ликвидации» главаря группировки «Исламское государство»1 аль-Багдади Штатам нечего больше делать в Сирии, а значит надо вывести воска.

Однако с другой стороны, американская элита не собирается позволять Трампу покидать богатую нефтью сирийскую территорию. Поэтому Трампу приходится делать такие приятные для слуха заявления, которые обращены к высокопоставленным чиновникам.

«На самом деле, давая курдским бандформированиям доступ к нефтяным месторождениям, США пытаются столкнуть Турцию с курдами-радикалами и Сирию с Турцией. Курдские террористы благодаря этому имеют источник финансирования, а это не нужно ни сирийским властям, ни Турции. Я думаю, что выход США из САР – это вопрос времени», — уверен политолог.

При этом Блохин добавил, что открытая политика Трампа не на столько честна, как это отмечал Асад. Глава Белого дома имеет привычку кардинально менять свои заявления, что вызывает сложности у партнеров США и подрывает имидж страны как стабильного партнера.

Напомним, Трамп ранее подтвердил, что США находятся в Сирии ради нефти. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что оккупация территории Сирии необходима для обеспечения доступа курдских боевиков к нефтяным полям.

Минобороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. В ведомстве подчеркнули, что эксплуатируемые США природные ресурсы принадлежат сирийскому народу, США не имеют права «охранять» сирийские месторождения.

Военный эксперт Виктор Мураховский назвал бандитизмом захват американцами нефтяных месторождений в Сирии. По его словам, США ежедневно получают около 30 миллионов долларов прибыли, торгуя украденной сирийской нефтью. При этом большая часть этих средств идет на поддержку курдских террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.