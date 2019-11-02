Лавров призвал страны Европы не идти на поводу у США вопреки международному праву

Москва, 2 ноября. Европейские страны, следуя на поводу у США по ряду направлений, действуют ситуативно, вопреки международному праву, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Никому не хочется оказаться в мире с правилами, которые будут означать бесправие для всех остальных. Если наши европейские коллеги идут на поводу у США в тех вопросах, о которых я упомянул — ОЗХО и целый ряд других направлений, то они действуют ситуативно. Они не понимают, что эта бомба будет воспроизведена в том числе и в тех ситуациях, когда им будет не нужно отказываться от международно-правового фундамента и получать навязанные извне правила», — заявил Лавров в интервью для программы «Международное обозрение».

Глава МИД РФ напомнил, что такие ситуации уже случались. К примеру, в Ливии, когда для свержения Муаммара Каддафи США использовали террористов. А после этого боевики «пошли на Мали».

«И тогда уже наши французские коллеги, открыто признававшие, что они их вооружают, стали просить о поддержке в противодействии этим террористам в Мали», — обратил внимание министр иностранных дел РФ.

Лавров подчеркнул, что ситуация стала возможно после того, как Запад, проигнорировав выполнение резолюции Совбеза ООН, запрещающей поставки оружия в Ливию, воспользовался идеей: «все средства хороши, чтобы свалить Муаммара Каддафи».

«Потом — за что боролись, на то и напоролись. До сих пор эти люди в Мали продолжают поддерживать напряженность, осуществлять террористические акты. То же самое, что было и в Ираке, когда появилась ИГИЛ1 (запрещенная в РФ группировка). То же самое, что было в Сирии, когда из «Аль-Каиды»1 появилась «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещены в РФ)», — напомнил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства резюмировал, что «с террористами никаких договоренностей быть не может».

Ранее Лавров обратил внимание мировой общественности на то, что американские военные находятся в Сирии незаконно, и захват нефтяных месторождений в Заевфратье противоречит международному праву. Министр подчеркнул: США «защищают» сирийскую нефть только от ее законных хозяев.

Любые заявления Белого дома об «экономических интересах» на территории Сирии по определению неправомерны, подчеркнул Лавров: американцев никто не звал на эти земли, американские войска долгие годы вели незаконную деятельность для разрушения сирийского государства и экономики, обрекая миллионы сирийцев на страдания в полуразрушенной усилиями Вашингтона стране.

В интервью ранее глава МИД РФ отметил, что США поддерживают лояльные им вооруженные формирования курдов в Сирии за счет доходов от нефти, незаконно добываемой в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.