Лавров рассказал, на что США тратят деньги от незаконной добычи нефти в Сирии

Москва, 2 ноября. США поддерживают лояльные им вооруженные формирования курдов в Сирии за счет доходов от нефти, незаконно добываемой в САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пентагон ранее подтвердил планы Вашингтона и дальше контролировать оккупированные районы Сирии, богатые нефтью. Глава оборонного ведомства США Марк Эспер заявил, что якобы оккупация территории Сирии необходима для «защиты» от террористов «Исламского государства»1 (ИГИЛ1, организация запрещена в РФ), а также для обеспечения доступа курдских боевиков к нефтяным полям.

«Нефть опять же. «ИГИЛ — Бог с ней, а вот нефть будем оберегать, чтобы ее не захватило сирийское государство». О том, что делают американцы с нефтью, наше министерство обороны подробно и на основе фактических документов рассказало», — заявил Лавров в интервью программе «Международное обозрение».

Он напомнил, что добытая в Сирии нефть вывозится за пределы страны на переработку, и «за счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования».

Ранее министерство обороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На снимках, сделанных космической разведкой, видно, что с богатой нефтью территории на восточном берегу Евфрата природное ископаемое вывозится десятками нефтевозов. При этом нефтяной кортеж сопровождают военные США и американские ЧВК.

В российском ведомстве подчеркнули, что эксплуатируемые США природные ресурсы принадлежат сирийскому народу. Ни США, ни курдские боевики, ни ИГ1 не имеют права «охранять» сирийские месторождения.

В пятницу официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что США зарабатывают порядка 30 миллионов долларов ежемесячно на незаконной контрабанде сирийской нефти за границу.

1 Организация запрещена на территории РФ.