Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Лавров отметил интерес стран Африки к совместной с РФ промышленной зоне

54
0 Оставить комментарий

Лавров отметил интерес стран Африки к совместной с РФ промышленной зоне

Москва, 2 ноября. Африканские страны интересуются проектом совместной с Россией промышленной зоны, аналогичной той, что строится в Египте, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью программе «Международное обозрение» Лавров рассказал, что уже в ближайшее время в Египте будет открыто строительство российской промышленной зоны на берегу Суэцкого канала. В качестве резидентов уже записались более 20 крупных компаний. В строящейся промзоне «будет осуществляться локализация производства российских компаний для Египта и других стран Африканского континента». 

«Кстати, в скобках упомяну, что интерес к аналогичному проекту высказывают и другие страны Африки — уже южнее Сахары, в частности, Намибия», — сообщил глава МИД РФ.

Министр добавил, что регион (Ближний Восток и Север Африки) нужен России как партнер, с которым можно взаимовыгодно сотрудничать».

Лавров отметил интерес стран Африки к совместной с РФ промышленной зоне

Отметим, в Сочи 23-24 октября прошел первый в истории саммит Россия — Африка, передавал RT. Его участниками стали президент РФ Владимир Путин, главы государств и правительств 43 (из 54) стран Африки, 120 министров и более шести тысяч представителей 104 государств, в том числе США, Канады, Австралии и ведущих стран Европы. Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 млрд рублей

Подводя итоги саммита, президент РФ Владимир Путин призвал вывести товарооборот между Россией и странами Африки до 40 млрд долларов в год. Российский лидер отметил, что встреча была деловой, но при этом дружеской и даже душевной.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров