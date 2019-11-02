Лавров призвал обеспечить языковые права курдов в Сирии

Москва, 2 ноября. Языковые и культурные права курдов, как и остальных меньшинств, должны быть обеспечены, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Однако при этом, добавил министр, необходимо исходить из принципа территориальной целостности Сирии.

Лавров в интервью программе «Международное обозрение» обратил внимание на то, что Москва после подписания меморандума с Турцией создала «условия, которые позволят спокойно, не в промежутках между боевыми действиями, договариваться о судьбе курдов в Сирии».

Министр подчеркнул, что проблема курдов «стоит более широко, нежели только в преломлении к сирийскому кризису». Они живут и в Ираке, и Иране, и в самой Турции. Поэтому необходимо решить проблему так, чтобы регион не взорвался из-за напряжения вокруг курдской проблемы.

«Поэтому надо искать договоренности, которые бы опирались прежде всего на суверенитет и территориальную целостность каждой из этих стран и, во-вторых, обеспечивали курдам, как и любому другому этническому, конфессиональному меньшинству, неотъемлемые языковые, культурные и прочие права», — заявил Лавров.

Операция Турции «Источник мира», направленная против курдских террористов на севере Сирии, проходила с 9 по 22 октября. Она фактически завершилась с подписание меморандума между Москвой и Анкарой в Сочи, передавал RT. Согласно этому соглашению, с полудня 23 октября российская военная полиция и сирийские войска вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции «Источник мира». Курдских боевиков обязали в течение 150 часов покинуть 30-километровую зону от турецкой границы. После этого российские и турецкие военные должны были приступить к патрулированию этих территорий.

В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила завершение отвода вооруженных отрядов курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Дипломат отметила, что наиболее сложная обстановка в данный момент наблюдается на территории провинции Идлиб и в оккупированной США зоне вокруг Ат-Танфа.