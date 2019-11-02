Меморандум РФ и Турции стал самым эффективным методом решения конфликта в Сирии

Москва, 2 ноября. Политолог Али Салим Асад назвал согласованный Россией и Турцией меморандум по Сирии самым лучшим и эффективным методом решения конфликта в стране. По его словам, благодаря этому документу, США не смогут вмешаться в ситуацию, происходящую в САР.

Ранее президент САР Башар Асад отметил, что меморандум, подписанный в Сочи, сдержал экспансию Турции и преградил путь вмешательству США.

Основатель и президент издательства «Библос консалтинг», представитель в РФ сирийского движения «За мирные перемены» Али Салим Асад считает, что данный меморандум — это лучший и эффективный метод сохранения территориальной целостности Сирии.

«На сегодняшний день это лучшее из возможных вариантов», — подчеркнул политолог в интервью «ПолитЭксперту».

Али Салим Асад подчекрнул, что сирийские проблемы сейчас решаются поэтапно, и именно Россия ежедневно «доказывает свои возможности по решению сирийских вопросов и договаривается с различными игроками на территории» страны.

«РФ создает возможности и предпосылки для политического урегулирования ситуации», — резюмировал политолог, добавив, что благодаря действиям Москвы дело идет к послаблению войны и возвращению мирной жизни в Сирию.

Отметим, мнение политолога разделяет публицист Андрей Онтиков. Ранее он подчеркнул, что США могли захватить Сирийскую Арабскую Республику при помощи опекаемых ими курдских боевиков. Однако Россия разрушила планы Вашингтона. Востоковед отметил, что РФ за время проведения турецкой операции «Источник мира», а также после нее, показала всему миру, что занимает позицию миротворца. При этом Россия оказывает влияние на ситуацию на севере Сирии, не давая США возобновить конфликт.

Напомним, 22 октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР, передавал RT. Согласно этому соглашению, с полудня 23 октября российская военная полиция и сирийские войска вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции «Источник мира». Курдских боевиков обязали в течение 150 часов покинуть 30-километровую зону от турецкой границы. После этого российские и турецкие военные должны были приступить к патрулированию этих территорий.