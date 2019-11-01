Российские военные в Сирии провели патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака

Дамаск, 1 ноября. Российская военная полиция продолжает патрулирование на северо-востоке сирийской провинции Алеппо. В пятницу состоялось совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасака, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В пятницу состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек — Шейх-Мансур — Гир-Батли — Рашек — Киджла — Джавхария западнее города Камышлия провинции Хасака.

Также продолжается патрулирование российской военной полиции по маршруту Каракозак — Кобани — Коран на северо-востоке провинции Алеппо.

Напомним, 22 октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР, передавал RT. Согласно этому соглашению, с полудня 23 октября российская военная полиция и сирийские войска вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции «Источник мира». Курдских боевиков обязали в течение 150 часов покинуть 30-километровую зону от турецкой границы. После этого российские и турецкие военные должны были приступить к патрулированию этих территорий.

В пятницу Минобороны РФ сообщило о том, что первый совместный российско-турецкий патруль успешно преодолел маршрут в 110 км вдоль границы Сирии и Турции.