Боевики в Сирии обстреляли позиции сирийской армии в провинции Латакия

Идлиб, 1 ноября. Боевики вооруженных формирований обстреляли в провинции Латакия позиции сирийской армии, а также нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки было зафиксировано 14 обстрелов.

По данным ЦПВС, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Эль-Харука, Чекурджак, Калаз-Тахтани, Санджека, Бейт-Лукман провинции Латакия; Эс-Салихия, Кафер-Айн, Шарджа провинции Идлиб; Хуайз, Дар-Хардата провинции Хама.

Также обстрелам террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» и иностранных боевиков подверглись позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Акко, Телль-Раша и Зувейкат провинции Латакия. Среди сирийских военнослужащих жертв нет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время очередной операции по очистке районов, освобожденных от террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 группа сирийских сил безопасности обнаружила сеть туннелей с оружием, боеприпасами, медикаментами и медицинским оборудованием. Инцидент произошел в городе Крайя в восточной части провинции Дейр-эз-Зора.

1 Организация запрещена на территории РФ.