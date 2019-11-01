Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Семь ракет запущены по территории Израиля из сектора Газа

59
0 Оставить комментарий

 

Семь ракет запущены по территории Израиля из сектора Газа

Тель-Авив, 1 ноября. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили семь ракет по Израилю, которые были перехвачены системой ПВО, заявляется пресс- служба израильской армии.

Вечером в пятницу в городе Сдерот на юге Израиля и в районах, граничащих с сектором Газа, прозвучали сирены воздушной тревоги. В армии Израиля сообщили, что семь ракет были запущены из сектора Газа по территории страны. 

Для перехвата целей была задействована система ПВО «Железный купол». 

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров