Семь ракет запущены по территории Израиля из сектора Газа

Тель-Авив, 1 ноября. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили семь ракет по Израилю, которые были перехвачены системой ПВО, заявляется пресс- служба израильской армии.
Вечером в пятницу в городе Сдерот на юге Израиля и в районах, граничащих с сектором Газа, прозвучали сирены воздушной тревоги. В армии Израиля сообщили, что семь ракет были запущены из сектора Газа по территории страны.
Для перехвата целей была задействована система ПВО «Железный купол».
בהמשך לדיווח על הפעלת התרעות לפני מספר דקות, זוהו שבעה שיגורים משטח רצועת עזה לשטח ישראל שיורטו על-ידי לוחמי כיפת ברזל— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2019