Семь ракет запущены по территории Израиля из сектора Газа

Тель-Авив, 1 ноября. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили семь ракет по Израилю, которые были перехвачены системой ПВО, заявляется пресс- служба израильской армии.

Вечером в пятницу в городе Сдерот на юге Израиля и в районах, граничащих с сектором Газа, прозвучали сирены воздушной тревоги. В армии Израиля сообщили, что семь ракет были запущены из сектора Газа по территории страны.

Для перехвата целей была задействована система ПВО «Железный купол».