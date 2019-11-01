Попавшийся на переписке с проституткой депутат Рады покидает свой пост

Киев, 1 ноября. Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко покидает свой пост из-за секс-скадала.

О своем решении уйти в отставку депутат сообщил на своей странице в Facebook.

«С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта «Буквы» от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета», — написал он.

По его словам, принять подобное решение пришлось из-за давления, которое на него оказывали коллеги по парламенту.

Скандал разразился после того, как журналисты сфотографировали во время заседания Рады телефон Яременко. На экране было видно, что тот ведет переписку с неизвестной девушкой о предоставлении сексуальных услуг за деньги, сообщала «Газета.ру». Позднее Яременко, у которого есть жена и двое детей, заявил, что это была намеренная провокация: якобы он знал, что его снимают, и пытался таким образом проучить слишком любопытных журналистов.

Чуть позже он удалил пост в Facebook о провокации и разместил новый: с извинениями перед женой, детьми, фракцией и президентом.

Яременко в 2006-2008 годах был генеральным консулом Украины в Эдинбурге, а с 2010 по 2014 год занимал аналогичную должность в Стамбуле. Политик женат и имеет двух детей — сына и дочь.

Позднее мэр Днепра Борис Филатов назвал произошедшее «фантасмагорией», которая произошла не с «обычным парламентским дятлом», а с председателем комитета по международным делам. С чиновником, который должен представлять Украину перед мировыми державами.