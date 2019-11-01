Актриса Асмус потребовала компенсацию за свое фото на надгробии 

Москва, 1 ноября. Актриса Кристина Асмус почувствовала недомогание после того, как узнала, что ее фотографии появились на надгробном камне на выставке ритуальных услуг в Москве. Артистка собирается судиться с владельцами компании, незаконно использовавших ее фото.

Ранее стало известно, что на выставке похоронных услуг на ВДНХ было обнаружено изображение актрисы на надгробной плите. Так компания, осуществляющая ритуальные услуги, демонстрировала свои технические возможности.

По словам Асмус, после одной из встреч к ней на телефон стали поступать сообщения с фотографиями надгробия с ее фотографией.

«Мне в истерике звонили родные и друзья. СМИ оборвали телефон, а директ завален этими новостями. Я совершенно в подавленном состоянии отменила свои съемки вчера и сегодня, — цитирует РИА Новости слова Асмус.

Артистка рассказала, что у нее начались сильные головные боли, и резко ухудшилось самочувствие. Из-за этой «кошмарной ситуации» в нервном потрясении находится вся семья актрисы. По словам Асмус, делом уже занимается ее адвокат Анатолий Кучерена.

Асмус почувствовала себя плохо и отменила съемки, увидев надгробие со своим портретом https://t.co/ySXwxboPO8 pic.twitter.com/NFrd1HA3Jv — РИА Новости (@rianru) November 1, 2019

Как сообщает «Газета.ру», по словам Кучерены, на данный момент уже установлены все лица, причастные к инциденту. Адвокаты надеются решить данный вопрос в досудебном порядке. В обратном случае соответствующий иск будет подан в суд. По словам адвоката, деньги в случае их выплаты направят в один из детских домов либо в помощь больным детям.