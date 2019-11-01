Меморандум России и Турции заблокировал вмешательство США в Сирию

Москва, 1 ноября. Меморандум о взаимопонимании по Сирии, подписанный президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, является лучшим и эффективным методом сохранения территориальной целостности САР, заявил глава издательства «Библос консалтинг», представитель в РФ сирийского движения «За мирные перемены» Али Салим Асад.

«На сегодняшний день это лучшее из возможных вариантов», — подчеркнул Асад.

По его мнению, Россия создает возможности и предпосылки для политического урегулирования ситуации в Сирии, также российское руководство ежедневно доказывает свои возможности по решению вопросов, касающихся Дамаска, и договаривается с различными игроками на территории арабской республики. Собеседник «ПолитЭксперта» подчеркнул, что сейчас наблюдается поэтапное решение сирийских проблем.

Благодаря активности России происходит ослабевание военных действий в Сирии и возвращение республики к мирной жизни. Кроме того, подписанный между Москвой и Анкарой меморандум заблокировал вмешательство США в дела САР.

Напомним, главы России и Турции подписали 22 октября в Сочи меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение турецкой военной операции против курдских боевиков, которые сотрудничают с террористами из «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), и патрулирование созданной Анкарой на севере САР зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.