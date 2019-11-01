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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Китая двусторонние отношения и ситуацию в Сирии

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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Китая двусторонние отношения и ситуацию в СирииМосква, 1 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел встречу с послом Китая в РФ Чжан Ханьхуэем. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе встречи, дипломаты обсудили вопросы сотрудничества по линии ООН. Кроме того, замглавы МИД РФ и посол Китая обсудили урегулирование кризиса в Сирии, а также внешнеполитическую координацию Москвы и Пекина.

«Собеседники обсудили вопросы деятельности ООН, ее Совета Безопасности и спецучреждений, а также обменялись мнениями по проблематике сирийского урегулирования, высоко оценив уровень внешнеполитической координации России и Китая», — говорится в сообщении.

22 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи был принят меморандум по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российские и турецкие военные будут осуществлять патрулирование северных районов Сирии, а также будут содействовать выводу курдских боевиков из зоны безопасности.

Позднее в Минобороны РФ сообщили о переброске в Сирию 300 военнослужащих военной полиции и 20 бронеавтомобилей для патрулирование северных районов Сирии совместно с турецкими военными.

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