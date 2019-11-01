WorldSkills Hi-Tech стал постоянной площадкой проведения Eвразийского чемпионата

Москва, 1 ноября. WorldSkills Hi-Tech стал в этом году международной площадкой для проведения II Открытого Евразийского чемпионата по стандартам WorldSkills и BRICS Future Skills Challenge 2019.

На чемпионат в Екатеринбург прибыли более 150 конкурсантов и экспертов, партнеров, представителей государственных структур и учебных заведений из России, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Бразилии и ЮАР.

Генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов сообщил, что крупные объединения промышленников и предпринимателей стран-участниц Евразийского экономического союза заинтересованы в сотрудничестве с WorldSkills, поскольку они хотят выработать общие технологические стандарты.

Эксперт отметил, что в евразийском экономическом пространстве уже сложилось взаимопонимание в сфере трудовой миграции, включая признание трудовых книжек и стажа. Наумов считает, что сейчас важно добиться признания дипломов и званий.

«В едином экономическом пространстве должны работать общие принципы охраны труда и здоровья, а также пенсионного обеспечения работников. Тут мы даем WorldSkills дополнительную социальную инвестицию в человеческий капитал», — пояснил он.

Заместитель генерального директора по международной деятельности Союза «Молодые профессионалы» Алина Досканова констатировала, что международный интерес к WorldSkills Hi-Tech появился мгновенно. По ее словам, для стран евразийского пространства важно, например, развитие человеческого капитала под совместные кооперационные проекты и совместные цепочки добавленной стоимости.