Патрулирование границы Сирии военными РФ и Турции поможет установить мир, считает эксперт

Москва, 1 ноября. Совместное патрулирование РФ и Турции на севере Сирии – это путь к урегулированию конфликт, считает политический обозреватель Павел Шипилин.

По его мнению, самой главной целью сейчас является налаживание конституционного процесса в Сирии, именно это приведет к полному урегулированию.

«К счастью, президенту РФ Владимиру Путину удалось убедить турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что сверхзадача в САР заключается в том, чтобы в итоге посадить за один стол переговоров различные этнические и религиозные национальные меньшинства арабской страны», — пояснил он в комментарии изданию «Слово и дело».

Обозреватель выразил уверенность, что российская военная полиция с успехом справится со своими задачами по патрулированию территории у границ Сирии и Турции.

«У меня в этом смысле есть определенный оптимизм, потому что все движется в правильном направлении, в том направлении, которое изначально задавала Россия», — резюмировал он.

Сегодня Минобороны РФ сообщило о том, что первый совместный российско-турецкий патруль успешно преодолел маршрут в 110 км вдоль границы Сирии и Турции.

Напомним, 22 октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР. Согласно этому соглашению, с полудня 23 октября российская военная полиция и сирийские войска вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции «Источник мира». Курдских боевиков обязали в течение 150 часов покинуть 30-километровую зону от турецкой границы. После этого российские и турецкие военные должны были приступить к патрулированию этих территорий.