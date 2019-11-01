Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову

Одесса, 1 ноября. Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.

«Сегодняшняя ситуация с демонтажем барельефа маршала Жукова — это откровенный плевок в лицо одесситам», — написал Труханов на свой странице в Facebook.

Глава Одессы подчеркнул, что подобные действия отдельных личностей нельзя считать «реальным волеизъявлением жителей города». По словам Труханова, решение о том, какие памятники должны оставаться в городе, должны принимать исключительно одесситы.

Мэр Одессы также выразил недовольство позицией Минобороны Украины, которое не стало возражать против уничтожения памятного знака. Он напомнил, что уничтожившие барельеф Жукову радикалы заявляли о «разрешении квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны».

Напомним, закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» действует на Украине с 2015 года. В рамках декоммунизации в стране переименовали часть городов и населенных пунктов, а также снесли памятники Ленину и другим советским деятелям.

В январе 2017 года министр транспорта Украины Владимир Омелян предлагал сменить названия морских портов, железнодорожных станций и других объектов инфраструктуры. Политолог и экономист Александр Дудчак тогда заявил, что вторая волна декоммунизации — очередная глупость киевских властей.

Однако что касается Георгия Жукова, то многие на Украине считают, что выдающийся советский военачальник, внесший огромный вклад в разгром нацизма, не должен подпадать под действие закона о декоммунизации. Летом стало известно, что городские власти Харькова восстановили бюст Жукова, снесенный в начале лета украинскими националистами. Как сообщала «Газета.ру», по факту надругательства над памятником возбуждено два уголовных дела.

Офис президента Украины Владимира Зеленского назвал снос в Харькове памятника маршалу Георгию Жукову следствием непродуманной гуманитарной политики украинских властей последних лет.