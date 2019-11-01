Наставник «Мастера развития промышленности» на WorldSkills получит миллион рублей

Москва, 1 ноября. Наставник победителя в номинации «Мастер развития промышленности» на чемпионате WorldSkills Hi-Tech получит миллион рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).

С этого года Фонд развития промышленности будет выдавать сертификат на миллион рублей не только победителю в номинации «Мастер развития промышленности», но и его наставнику. Таким образом Фонд хочет отметить специалиста, который помогал участнику чемпионата получить все необходимые знания для победы.

Первый заместитель директора ФРП Андрей Манойло сообщил, что новым производствам нужны квалифицированные специалисты и мастера своего дела, но профессионалами они становятся во многом благодаря своим наставникам.

«Мало кто может добиться высших профессиональных высот без опытного эксперта, хранителя знаний и компетенций, — подчеркнул Манойло. — Поэтому сегодня мы хотим начать новую славную традицию – награждать сертификатом на один миллион рублей не только мастера развития промышленности, но и эксперта, который его подготовил».

Отмечается, что также внесены изменения в условия награждения в номинации «Мастер промышленности». Теперь миллион рублей будут вручать призерам, за исключением номинаций, победители которых уже получали премию в предыдущие пять лет проведения конкурса.