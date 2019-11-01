Виталий Мутко представил первый индекс качества городской среды. ФАН-ТВ

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко представил систему, благодаря которой можно будет оценить качество жизни в городах России.

Презентация разработанного индекса прошла на пресс-конференции 1 ноября. О выходе первого индекса качества городской среды в России рассказали министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и генеральный директор Фонда ДОМ.РФ по городской среде Денис Филиппов.

Определение качества городской среды в России будет происходить по 36 индикаторам, среди которых: благоустройство, состояние общественного транспорта и объектов социальной сферы, безопасность дорог и общественных пространств. Ежегодно до 1 мая будет оцениваться эффективность деятельности губернаторов по 15-бальной шкале.