Виталий Мутко представил первый индекс качества городской среды. ФАН-ТВ

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко представил систему, благодаря которой можно будет оценить качество жизни в городах России.
Презентация разработанного индекса прошла на пресс-конференции 1 ноября. О выходе первого индекса качества городской среды в России рассказали министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и генеральный директор Фонда ДОМ.РФ по городской среде Денис Филиппов.
Определение качества городской среды в России будет происходить по 36 индикаторам, среди которых: благоустройство, состояние общественного транспорта и объектов социальной сферы, безопасность дорог и общественных пространств. Ежегодно до 1 мая будет оцениваться эффективность деятельности губернаторов по 15-бальной шкале.
«Вот сейчас глава государства поставил среди национальных целей комфортную среду городов. Естественно мы сформировали национальный проект и для того, чтобы уже стартовать с какой-то базы, нам необходимо было принять некие подходы. Как собственно оценивать среду, что это такое вообще, городская комфортная среда, как ее оценить, по каким критериям. Сегодняшний индекс, который опубликован, расставил все города по определенному критерию. В целом из 1 114 городов наша задача к 2024 году очень амбициозная. Индекс качества городской среды мы должны в целом увеличить и улучшить на 30% от базы сегодняшнего. И второе, мы должны 50% городов из неблагоприятной среды перевести в благоприятную», — рассказал Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.