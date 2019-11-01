Москва, 1 ноября. Американцы используют краденую сирийскую нефть для поддержки вооруженных формирований курдов и других террористов в Сирии. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

Эксперт назвал бандитизмом захват американцами нефтяных месторождений в Сирии. По его словам, США ежедневно получают около 30 миллионов долларов прибыли, торгуя украденной сирийской нефтью. При этом большая часть этих средств идет на поддержку курдских террористов и других боевиков в Сирии, передает Nation News.

«Сейчас эти месторождения захвачены американцами и проамериканскими силами, а эксплуатация продолжается. Минобороны РФ оценивало доход американцев — это примерно 30 миллионов долларов в день. Это все — абсолютно черные финансовые схемы... И за счет этих денег финансируются курды и прочие военные формирования», — пояснил Мураховский.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вагшингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии, отметив, что США готовы использовать свои вооруженные силы для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу нефти на территории Сирии, прибыль от продажи которой идет на поддержку курдских террористов. При этом именно курдские террористы захватили сирийские нефтяные месторождения по договоренности с боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Стоит отметить, что власти Сирии в свое время потратили большие средства в развитие нефтяных месторождений на северо-востоке САР. Однако курдские террористы при поддержке Вашингтона захватили эти нефтяные месторождения, после чего начали осуществлять незаконную добычу и продажу сирийской нефти, нарушая международное право. Доказательства данного преступления недавно были представлены министерством обороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.