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Экс-депутат Рады жестко прокомментировал видео «коридора позора» для Зеленского

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Экс-депутат Рады жестко прокомментировал видео «коридора позора» для Зеленского

Националисты устроили президенту Украины Владимиру Зеленскому «коридор позора», протестуя против, как они считают, «капитуляции». Инцидент попал на видео. Националисты криками «Ганьба!» («Позор!») протестовали против разведения сил на участке линии соприкосновении в Донбассе в районе населенного пункта Золотое и согласия Киева выполнить положения «формулы Штайнмайера». Акция «Нет капитуляции» прошла в Тернополе, куда Зеленский приехал для представления нового губернатора, сообщает украинское издание «Цензор.Нет».

По мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, этот инцидент в очередной раз показывает, что Зеленский не в состоянии контролировать националистов, которые буквально держат президента Украины за горло.

«Такие выходки националистов, как и раздувание националистической истерии, многим на Украине сегодня выгодны, — отметил Журавко, комментируя Федеральному агентству новостей видеозапись из Тернополя. — Тут руку прикладывает и (экс-президент Украины Петр) Порошенко, и (глава МВД Украины Арсен) Аваков, и все эти /тут собеседник ФАН употребил грубое слово/, которые прикрываются националистами, обтяпывая свои грязные делишки. Думаю, среди интересантов есть и украинские олигархи, которые получают приказы извне, я имею в виду из США и от европейских сателлитов Вашингтона».

В ответ на протесты националистов против принятия Киевом «формулы Штайнмайера» Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест

По мнению экс-депутата Рады, неспособность Зеленского справиться с радикалами — крайне плохой сигнал для европейских партнеров Украины.

«Коридор позора для Зеленского — это позор для страны, где президент не в состоянии прекратить весь этот националистический бардак. Дошло до того, что о разгуле радикалов и их неуправляемости Зеленскому уже даже прямо говорят его европейские хозяева», — подчеркнул Алексей Журавко.

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» (по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера), предусматривающую введение в действие закона об особом порядке местного самоуправления на территории республик Донбасса. В ответ на протесты националистов против принятия Киевом «формулы Штайнмайера» Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при призвал не поддаваться на провокации.

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