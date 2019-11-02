Сирия, 2 ноября. Российские системы ПВО отразили атаку боевиков на «Хмеймим». Турция и РФ приступили к совместному патрулированию безопасной зоны в САР. Курдские радикалы возобновили незаконные аресты в Ракке и Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили боеприпасы производства Израиля и США в ходе зачистки территорий эль-Кунейтры; обменивались ударами с джихадистами в Южном Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: предприняла попытку нанести удары по «Хмеймиму» в Латакии; лишилась склада с боеприпасами на севере Идлиба; публиковала неподтвержденные сообщения о потерях САА в Латакии; организовала вылазку в Африне с целью задержания одного из активистов.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух нападений в Центральном Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: обвинялись в минировании мотоцикла на севере Ракки; провели незаконные аресты гражданских лиц в Хасаке и Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: совместно с российской военной полицией патрулировали границы зоны безопасности на севере САР; обстреляли позиции курдских боевиков на севере Алеппо.

Провинция Латакия

В минувшие сутки боевики исламистских бандгрупп, базирующихся в северной части Латакии, в очередной раз спровоцировали столкновения с правительственными войсками, попытавшись ударить по авиабазе «Хмеймим» на западе провинции. Интернет-портал Jableh News Network опубликовал видеозапись, на которой запечатлено отражение атаки российскими системами ПВО. Несколько объектов, выпущенных исламистами, были перехвачены на полете к военному объекту. После этого на севере региона возобновились ожесточенные столкновения. По информации Twitter-канала (AleppoAMC), бои разворачивались в Туркоманских горах. Прикрытие силам САР оказывали военные самолеты ВКС РФ. Оппозиционные СМИ заявляли о захвате вершины аль-Балут, однако позднее эти сведения получили опровержение. Медиапортал Sham FM сообщал о том, что атака радикалов была отражена. Более того, они понесли потери в живой силе.

Провинция Алеппо

Накануне стало известно о том, что в результате взрыва, который произошел в Африне в минувший четверг, погиб один из военнослужащих вооруженных сил Турции — сержант Исмаил Сарджан. Напомним, помимо него скончались еще восемь человек. Курдские радикалы, обвиняемые в организации взрыва, так и не признали свою причастность к случившемуся.

В северной части провинции вновь отмечались перестрелки на линии разграничения сил поддерживаемых Турцией формирований и Отрядов народной самообороны (YPG). По данным новостного портала Aleppo Media Center, противники обменивались ударами недалеко от населенных пунктов Шеварга и Калаат-Шевар. Информация о потерях сторон в живой силе или технике не оглашалась.

Во второй половине дня в зону контроля протурецких сил в Африне пробрались боевики «Джебхат ан-Нусры»1***. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (smmsyria), во время вылазки, которая состоялась в городе Дейр-Балут, исламисты по неизвестным причинам арестовали одного из местных активистов и двух его друзей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне на территориях, оккупированных курскими боевиками, активизировались нападения неизвестных. По информации Twitter-канала (DeirEzzor24), у опорного пункта «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на трассе аль-Бусейра — Шхиль был подорван заминированный автомобиль. В результате инцидента пострадали несколько гражданских лиц. Местные активисты возлагают ответственность за случившееся на боевиков подпольных групп «Исламского государства». Позднее джихадисты также обвинялись в нападении на группу жителей на окраине города Шхиль. Агентство новостей Al Nour сообщало о том, что в результате налета один человек погиб.

Дабы избежать возможного проникновения джихадистов из занимаемых курдскими бандгруппами районов, Сирийская арабская армия (САА) обследовала территорию города Хатла, который находится на левом побережье Евфрата, задержав нескольких подозреваемых.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе в течение дня продолжились стычки между боевиками вооруженной оппозиции и силами САР. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), артобстрелам Сирийской арабской армии (САА) подверглись военные объекты джихадистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и союзных ей формирований недалеко от населенных пунктов Шейх-Мустафа и ар-Ракая. Во второй половине дня боевые вылеты в зонах контроля боевиков возобновили ВКС России.

Были опубликованы уточненные данные о последствиях взрыва, прогремевшего двумя днями ранее недалеко от границы с Турцией. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), взорвалось хранилище с боеприпасами «Джебхат ан-Нусры», в результате чего пострадали четыре человека, включая двоих детей.

Провинция Ракка

Курдские боевики продолжили придерживаться методов отступления, перенятых у террористов «Исламского государства», минируя территорию перед отводом своих отрядов. Медиапортал SOHR заявлял о взрыве мотоцикла в населенном пункте Хамам ат-Туркман, который недавно перешел под контроль протурецких сил.

Накануне стало известно о новых случаях принудительной мобилизации гражданских лиц в контролируемых курдскими радикалами районах Ракки. Как передавало информагентство Al Nour, два молодых человека были арестованы недалеко от города ат-Табка.

Провинция Хасака

В 12.00 началось совместное патрулирование безопасной зоны на севере САР силами российской военной полиции и военнослужащими Турции. В соответствии с заявлением турецкого Минобороны, объединенные отряды выступили из района города Аль-Дербасия и направились на восток по маршруту протяженностью в 110 километров. Напомним, РФ и Турция осуществляют мониторинг обстановки в приграничных районах в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, заключенного в Сочи после переговоров между лидерами обеих стран.

К вечеру поступила информация о возобновлении незаконных арестов гражданских лиц в Хасаке. По данным агентства новостей Al Nour, курдскими радикалами были задержаны 29 человек, 25 из которых были направлены в тренировочные лагеря в рамках насильственной вербовки, а еще четверо оказались под стражей после того, как засняли на видео автомобили «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

Провинция эль-Кунейтра

Саперы Сирийской арабской армии (САА) продолжили обследовать южные районы провинции с целью их зачистки от следов военного присутствия исламистов вооруженной оппозиции. Согласно информации SOHR, из одного из тайников джихадистов, обнаруженного во время обысков, было изъято множество мин и СВУ, производства США и Израиля. Как известно, территория эль-Кунейтры, как и соседней Даръа, была полностью освобождена от оккупации радикалов в ходе военной операции «Базальт», проводившейся с июня по июль прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.